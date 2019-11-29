В Украине вырастет пособие по безработице

Максимальный размер пособия по безработице с 1 декабря увеличится на 380 грн – до 8408 грн.

С 1 декабря максимальный размер пособия по безработице увеличится на 380 грн – до 8408 грн, в связи с увеличением прожиточного минимума.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости (Государственная служба занятости).

“Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2007 грн, а с 1 декабря возрастет до 2102 грн. Это означает, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас 8028 грн), с 1 декабря будут получать больше - 8408 грн в месяц (4 прожиточных минимума )”, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что размер минимальной помощи по безработице останется без изменений.

По данным Киевского городского центра занятости, на начало ноября 2019 года пособие по безработице в столице получали 7327 безработных. Среди них минимальное в размере 610 гривен получал 381 безработный, в размере 1630 гривен - 223 человека, а максимальное в размере 8028 грн - 3520 человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в первом квартале 2019 года уровень безработицы в Украине увеличился до 9,2%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 57,1%.

Во втором квартале 2019 года уровень безработицы снизился до 7,8%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет вырос до 58,6%.

По данным Государственной службы Украины по вопросам труда, в Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений.