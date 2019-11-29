"Черная пятница" в разгаре: в Киеве сотни людей стоят в очередях за скидками (видео)
13:41, 29 ноября 2019Общество
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Преимущественно покупают одежду, электронику и бытовую технику.
В столице в торговых центрах в очередях за скидками стоят сотни людей
В день масштабных распродаж и скидок (так называемая «Черная пятница») в столице в торговых центрах в очередях стоят сотни людей.
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Отмечается, что преимущественно они стремятся купить одежду, электронику и бытовую технику.
В США в прошлом году американцы в «черную пятницу» потратили более 6 миллиардов долларов. Финансовые аналитики уже подсчитали, что в этом году сумма вырастет еще на 14%.
Ранее УНИАН сообщал, как магазины обманывают потребителей фейковыми скидками.
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