"Черная пятница" в разгаре: в Киеве сотни людей стоят в очередях за скидками (видео)

Преимущественно покупают одежду, электронику и бытовую технику.

В день масштабных распродаж и скидок (так называемая «Черная пятница») в столице в торговых центрах в очередях стоят сотни людей.

Читайте такжеИз-за перекрытия столичного моста Метро на красной ветке началась давка (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что преимущественно они стремятся купить одежду, электронику и бытовую технику.

В США в прошлом году американцы в «черную пятницу» потратили более 6 миллиардов долларов. Финансовые аналитики уже подсчитали, что в этом году сумма вырастет еще на 14%.

Ранее УНИАН сообщал, как магазины обманывают потребителей фейковыми скидками.