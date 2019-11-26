"Черная пятница": журналисты показали, как магазины обманывают потребителей фейковыми скидками (видео)

Журналисты проекта "Гроші" пошли в рейд по торговым центрам, чтобы проверить, насколько честными там будут скидки.

Уже на этой неделе наступит день масштабных распродаж и скидок – так называемая «Черная пятница». Огромные скидки и соблазнительные акции украинцам обещают уже месяц. Впрочем, далеко не все продавцы готовы предоставлять скидки на товар честно.

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Журналисты проекта «Гроші» пошли в рейд по торговым центрам, чтобы проверить, насколько честными там будут скидки к «Черной пятнице».

Так, в одном из столичных магазинов одежды журналисты нашли перебитые ценники. Содрав новый ценник товара со «скидкой» корреспондент нашла старый, где цена значительно ниже.

Оказывается, практика не снижения, а наоборот – завышения цен, уже стала традиционной. Под Черную пятницу на витрины выносят весь неликвид. С товара, который год пролежал на складе, сдувают пыль, и пишут на ценнике заветную цифру: "минус пятьдесят процентов".

Первый совет, который журналисты дают потребителям: не полениться и проверить, нет ли у товара старого ценника.

В другом бутике цену на товар специально подняли, чтобы прописать ему огромную скидку в 70%. Продавцы знают: процент скидок должен просто шокировать, а потому поднимают его всеми правдами и неправдами. Потребителям советуют не смотреть на проценты, а брать во внимание только саму цену.

Настоящий ажиотаж в эти дни начинается в магазинах техники. Продавцы заманивают покупателей подарками и фейковыми скидками. Кроме того, техника стареет очень быстро, и под соусом суперскидки покупателю могут "впарить" обычный хлам. Журналисты советуют проверять цены на технику в интернете.

Кроме того, потребителям посоветовали воздержаться от покупок на эмоциях. Лучше подходить к шопингу ответственно, и покупать в «Черную пятницу» дорогие и ценные вещи.

Ранее УНИАН писал о крупнейших украинских распродажах на «Черную пятницу».