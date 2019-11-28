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ГБР расследует потерю материалов по делам Майдана

08:37, 28 ноября 2019
Общество
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У Трубы расследуют потерю материалов по делам Майдана / фото УНИАН

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает LB.ua.

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"ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного производства. Обстоятельства будут выяснять следователи", - рассказал он.

Труба также отметил, что 27 ноября назначит руководителя подразделения, который будет расследовать исчезновение материалов.

"Относительно дел Майдана — я понимаю чувствительность этого вопроса. Прошло шесть лет. И я хотел бы, чтобы результат работы следователей, которые их расследовали, — обвинительные акты — были направлены в суд. Не в ГБР, а в суд. Прошел большой промежуток времени, в течение которого нужно было принять те или иные решения", — добавил глава ГБР.

Он также заверил, что "после направления этих дел в ГБР не произойдет их остановка".

"Неделю назад я создал структурное подразделение, и следователи готовы продолжить расследование. Новая команда, новый анализ уголовных производств ... У меня нет шести лет. И я не хочу, чтобы еще шесть лет мы расследовали эти производства. Я хотел бы сформировать перечень вопросов, которые возникают у экспертов, общества к результатам расследования. И дать на них ответ", — заявил Труба.

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Теги: #новости Украины#дела Майдана#ГБР#Роман Труба