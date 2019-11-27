"Я продал себя в сексуальное рабство": украинский скалолаз рассказал о насилии со стороны тренера

По словам спортсмена, он годами подвергался насилию, но ничего не мог изменить.

Мастер спорта по скалолазанию Павел Векла рассказал, что в период с 2005 по 2013 годы постоянно подвергался моральному, физическому и сексуальному насилию со стороны председателя комитета по скалолазанию, тренера национальной сборной по скалолазанию Артура Печия.

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«Я был слабым ребёнком. Как только это произошло первый раз – я жутко боялся. Боялся признаться другим – это же позор. Далее был шантаж… Я помню разговор на улице в Австрии: «Ты никто, ты ничего не стоишь без меня. Собирай свои вещи и уходи». Нужно было так и делать. Но не сделал», – написал он.

По его словам, тренер пресекал любые разговоры о противоположном поле, заявляя, что «бабы приносят только вред».

«В Германии детям еще в школе говорят, что такое педофилия. И если хоть малейший намёк – к родителям и заявление в полицию. У нас, к сожалению, по другому. Это слово я нашел лишь спустя много лет после, когда я уже учился в университете и начал читать в интернете, какие могут быть последствия после анального секса. Найденная информация не была смертельной, поэтому я как бы смирился с этим. Я продал себя в сексуальное рабство. Так как я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов», – отметил спортсмен.

В 2012 году Векла покинул секцию и переехал в Киев. Он начал зарабатывать на жизнь, проводя тренировки, но средств не хватало. Тем временем тренер, по словам Веклы, пытался сломать его психологически и надеялся, что он вернётся к нему. Помимо всего этого, по мнению Веклы, Печий имеет непосредственное отношение к хищениям на закупках Федерации.

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