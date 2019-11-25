Стало известно, сколько в Украине открыли дел по фактам домашнего насилия

С начала года Нацполиция через вызовы на линию 102 зарегистрировала 115 тыс. обращений по поводу домашнего насилия.

В Украине в этом году открыто 1 тыс. 500 уголовных производств по фактам домашнего насилия.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом шла речь сегодня, 25 ноября, во время пресс-брифинга относительно противодействия и предотвращения домашнего насилия в Украине.

«Участие в брифинге приняла заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, руководитель управления участковых офицеров полиции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Сергей Алешкин, представители Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и т.д.», - говорится в сообщении.

Павличенко сообщила, что с начала года Нацполиция через вызовы на линию 102 зарегистрировала 115 тысяч обращений относительно домашнего насилия.

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«Определенное количество пострадавших воспринимает насилие как нечто неотвратимое в жизни. И такие люди живут с этой ситуацией, не всегда сообщают о таких случаях. Для борьбы с этой проблемой законодательство Украины уже претерпело значительные изменения. И это создало новые механизмы, которые усилили способность органов системы МВД реагировать на случаи домашнего насилия», - подчеркнула заместитель министра внутренних дел.

Она добавила, что с начала года подразделения полиции составили 90 тысяч протоколов об административных правонарушениях по статье 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях. На учете находятся 68 тысяч обидчиков.

Алешкин в свою очередь сообщил, что за последние два года полиция полностью изменила подход к реагированию на сообщения о фактах домашнего насилия, а также противодействию этому явлению.

«В этом году следственные подразделения расследовали более 1,5 тыс. уголовных производств, связанных с домашним насилием. Это вдвое больше, чем в прошлом году», - сообщил он.

Кроме того, закон предусматривает применение уполномоченными органами специальной меры противодействия домашнему насилию - срочного запретного предписания (СЗП).

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По словам Алешкина, основной целью его применения является немедленное прекращение насилия, обеспечение безопасности пострадавшего лица от дальнейших действий обидчика, а также предоставление ему возможности получить помощь от других субъектов. «СЗП содержит три основные мероприятия: запрет обидчику общаться с пострадавшим лицом, принуждение обидчика покинуть место пребывания пострадавшего от его действий, а также запрет приходить к месту нахождения пострадавшего лица. Предписание может быть вынесено на срок до 10 дней», - говорится в сообщении.

Поэтому с мая этого года - с тех пор полицейские начали применять предписание - было вынесено почти 9 тысяч срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков.

Отмечается что сегодня во всех городах областного значения государства работают полицейские мобильные группы реагирования на случаи домашнего насилия.

«Основная задача таких мобильных групп - отреагировать на такие факты, локализовать конфликт, избежать таких ситуаций, предоставить максимальную помощь пострадавшему, а также работать с обидчиком», - отметил Алешкин.