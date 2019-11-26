НАБУ задержали 7 таможенников по статьям о злоупотреблении служебным положением и создании банды

Всего детективы бюро задержали 10 человек за нарушение таможенного законодательства.

Правоохранители задержали десять человек, среди которых семь сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

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«Детективы НАБУ, при процессуальном руководстве САП, задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства», - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что среди задержанных - семь сотрудников органов таможенного контроля.

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении.

Кроме того, говорится в сообщении, осуществляются другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.

В пресс-службе НАБУ отказались предоставить агентству УНИАН подробности, кем являются 10 задержанных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.