Журналисты узнали, как идет строительство Шулявского моста и сколько еще нужно денег (видео)

С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями и никак не соберут металлический каркас.

Открытие первой очереди Шулявского путепровода переносится на следующий год. На развязку уже выделено более одного миллиарда гривень, но этого может не хватить.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

«Экс-нардепа и скандального застройщика Максима Микитася недавно выпустили из СИЗО под залог в 80 миллионов гривень. Микитась на всю страну обещал сдать известный всем киевлянам Шулявский мост до 30 ноября, но, как видим, проехать здесь можно только на тракторе», - говорится в сюжете.

Открытие первой очереди нового моста переносится на следующий год. Эстакаду, как того обещал мэр Киева Виталий Кличко, до декабря не откроют.

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«Зима. Металлический путепровод сильно сократился. Морозы сейчас. Это означает, что асфальт класть нельзя, и это означает, что путепровод будет стоять до весны. По крайней мере, до конца марта. Покрытие невозможно будет класть», - рассказал транспортный инженер Виктор Петрук.

В связи с этим, по его прогнозам, смета на строительство моста или увеличится, так как придется привлекать технологии, которых в Украине сегодня нет, или качество этого строительства будет очень низким, и этот асфальт через несколько лет сойдет.

С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями и никак не соберут металлический каркас. Сейчас киевляне уже почти вдвое переплатили за развязку в сравнении с заявленной в 2018 году стоимостью. А в итоге не сделано и половины.

Мэр Киева Виталий Кличко выдает владельцу «Укрбуда» Микитасю очередной аванс в 230 миллионов гривень. Всего на развязку уже выделен 1 миллиард 50 миллионов гривень, отмечает депутат Киевсовета Прохор Антоненко.

Кроме этого, у Клича провели тендер на корректировку проекта. То есть рассмотрели возможность выделения денег на реконструкцию еще пяти улиц. Тендер на строительство выиграла еще одна фирма Максима Микитася – инвестиционно-строительная компания «Укрбуд».

Как сообщал УНИАН, НАБУ просит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверить, есть ли в действиях мэра Киева Виталия Кличко конфликт интересов в вопросе строительства Шулявского путепровода.