Подозреваемый в махинациях с жильем Микитась думал об убийстве свидетеля – САП

Апелляционная палата рассматривает апелляцию прокуроров САП на слишком мягкую избранную экс-нардепу меру пресечения.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что бывший депутат Максим Микитась рассуждал об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него.

Об этом прокурор заявил во время заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, сообщает Центр противодействия коррупции.

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Сегодня Апелляционная палата начала рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров САП на слишком мягкую избранную Высшим антикоррупционным судом Микитасю меру пресечения. При установленных только убытках в размере 82 миллионов гривень экс-депутату назначен залог в 5,5 миллиона гривень, который тот оперативно собрал.

Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски по месту работы и жительства отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании «Укрстрой» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения денежных средств он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

18 июля было сообщено о подозрении четвертому участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который на время совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Микитасю в организации махинаций с недвижимостью Национальной гвардии.