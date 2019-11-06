Рябошапка об убийстве Гандзюк: в деле есть огромная проблема – его не хотели расследовать

Сейчас, по словам главы ГПУ, в деле изменена группа прокуроров.

В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк на сегодняшний день мало сдвигов, поскольку его не хотели расследовать.

Об этом сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью LB.ua.

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Так, на вопрос, был ли, по его мнению, в данном деле саботаж со стороны работников ГПУ, Рябошапка заявил о наличии ряда проблем среди группы прокуроров.

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать", – отметил генпрокурор.

Глава ГПУ добавил, что не может публично говорить о причинах такого нежелания. Относительно того, связано ли это с возможной причастностью к делу представителей правоохранительных органов, Рябошапка ответил, что "среда, которая существовала во время совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты".

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. В деле о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

3 ноября этого года руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк, кроме главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигурируют и другие заказчики.