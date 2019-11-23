В Киеве прошел Транс-марш: противники устроили столкновения с полицией (фото)
В Киеве состоялся Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за агрессивных действий на проявления трансгендерности и транссексуальности (трансфобии).
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Об этом представительство международной правозащитной организации Amnesty International в Украине сообщает в Facebook.
Началась акция на Михайловской площади. По данным правозащитников, на месте события, кроме самих участников акции, находились правоохранители, а также представители радикальных группировок. Были сообщения, что представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйца, также возникла потасовка.
Также сообщается, что участники Транс-марша прошли шествием от Михайловской площади через Европейскую до Почтовой площади.
"Сейчас можно говорить, что Марш прошел безопасно, за исключением нескольких провокаций, которые полиция Киева быстро и эффективно остановила", - добавили в правозащитной организации.
Справка УНИАН. Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, отмечают 20 ноября.
В Украине марши по случаю Дня памяти проводится с 2016 года.
Как сообщал УНИАН, в Украине впервые открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан» за нападение на гея.