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Заместитель министра инфраструктуры отреагировала на слухи о "карьере через кровать"

17:08, 22 ноября 2019
Общество
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Александра Клитина будет подавать на "слуг народа" в суд / Скриншот

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина утверждает, что информация о якобы «карьере через кровать» на самом деле является заказом, и связала это с сопротивлением реформам.

Об этом Клітіна рассказала во время брифинга 22 ноября.

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«Конечно, из разговора двух подвыпивших мужчин все СМИ чернят именно меня. На это есть причины и заказчики. Когда я шла на должность заместителя министра, я понимала, что будет непросто, что будет сопротивление реформам. Сначала я хотела промолчать и игнорировать эту гадость», – заявила Клитина.

«Но я понимаю, что сегодня я, а завтра на моем месте будет другая женщина – ваша дочь, жена или мать. Получается, что все симпатичные женщины, которые работают в правительстве, парламенте занимают свои должности через постель? Что это за дикость вообще? С одной стороны, мне стыдно, что такое происходит в моей стране. Мы же за европейские ценности», – сказала Клитина.

В то же время ее радует, что, кроме разговора пьяных мужчин, другого компромата на нее не нашли: «И я воспринимаю это как знак моей честности и профессионализма».

Заместитель министра также добавила, что будет подавать на сплетников в суд.

«Я также считаю, что участники этого разговора и особенно депутат, который распространил такую информацию, должны понести ответственность. Я планирую в суде добиться опровержения недостоверной информации относительно меня, а также компенсации морального вреда», – сообщила Клитина.

Напомним, на днях нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов из «Слуги народа», которые рассказали, что Клитина якобы получила свою должность через кровать. 

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Теги: #новости Украины#скандал#Мининфраструктуры#политики