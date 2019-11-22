Елена Антоненко: Женщины, которых обвиняют в убийстве, говорят одно: «Так сложились обстоятельства». Но все проблемы из детства

В Лукьяновском СИЗО сейчас находится около двухсот женщин. Часть из них обвиняется в тяжких преступлениях. Но среди них нет хладнокровных киллеров. Многие убивали своих мужей, и даже за решеткой не осознают почему, повторяя, как мантру: «Так получилось».

Психолог Лукьяновского СИЗО Елена Антоненко в интервью УНИАН рассказала, как модель поведения родителей может спровоцировать несчастную жизнь для ребенка, почему девочки с психотравмой выбирают себе в спутники жизни абьюзеров, и как, устав терпеть издевательства, решаются на убийство.

Каково постоянно общаться с теми, кто совершил тяжкое преступление?

У нас сидит женщина, которую обвиняют в гибели ребенка. Но у меня нет к ней, к другим, предвзятости, пренебрежения. Я не пытаюсь оправдать или обвинить, примерить ее жизнь на себя: «А что бы я сделала на ее месте?».

Да, мне интересно, почему они так поступили. Их ответ всегда один: «Так сложились обстоятельства». Но все проблемы из детства. Когда девочка не получают любви, когда она видит в семье насилие, то включается механизм защиты. Она закрывается и считает, что нормально, когда папа обижает маму, когда ее саму бьют. Ребенок вырастает в таком «нормальном» мире, и когда создает свою семью, то ищет такого же «папу-агрессора». Все хорошо до момента, пока он не начинает ее обижать. И выхода из такой ситуации она не видит. Может уйти от партнера, а потом возвращается к «идеальным отношениям», увиденным в детстве. Женщина терпит, а потом срывается.

Большинство подозреваемых в убийстве, с которыми я общалась здесь, - такие жертвы. Одна женщина долго терпела побои от партнера, он издевался над ней как психологически, так и физически. При этом, жил в ее квартире. Она его выгоняла, парень уходил, потом возвращался. Терпела до тех пор, пока он «не взялся» за ее ребенка. Тогда, схватила нож и… Теперь хочет доказать, что была самозащита. Но почему она так долго терпела? И, вы не поверите, она до сих пор его жалеет, говорит: «Я не понимаю, как так получилось».

Что может стать последней каплей?

Что угодно. Как правило, к убийству подталкивает алкоголь. Есть у нас молодая девушка, без определенного места жительства. Убила такого же бездомного из-за бутылки. В какой-то вечер она выиграла водку в карты. Немного выпили с сожителем, легли спать. Утром проснулись – бутылки нет. Оказалось, что ее взял и допил их «сосед», такой же бездомный. Девушка взяла пустую бутылку и ударила его по голове. Говорит: «Он был жив. Сам ушел. Потом, смотрю – лежит под кустом». Она ждет результатов экспертиз, надеется, что не ее удар стал причиной смерти, а цирроз печени.

Другая женщина мне рассказывала, как с мужем и его товарищем сидели, выпивали на кухне. Затем, она пошла в комнату отдыхать, мужчины продолжили. Пьянка была шумной, жена сделала замечание мужу: «Можно тише». Он встал из-за стола, начал кричать уже на нее. Его товарищ не выдержал: «Чего ты орешь на нее?» Потом толкнул мужа так, что тот упал и потерял сознание. После этого собутыльник ушел, а жена убила лежащего на полу супруга. Она мне призналась: «Я долгое время терпела издевательства, была беспомощной, и, вдруг, он оказался на моем месте. Я не думала. Взяла нож и ткнула». Рассказывала об этом со слезами.

Какие еще бывают модели поведения?

Кроме «жертв» есть и «агрессоры». Для них нормально подавлять других. Такая девушка ничего не боится, ее смелость подкреплена агрессивностью. Этот тип женщины идет по миру, как завоеватель. И это может быть хорошо, но может привести к нам.

Была у нас девушка, которая росла в обеспеченной семье. Она в детстве осталась без мамы, воспитывал папа. Выросла лидером и, когда познакомилась с парнем, решила, что будет добытчиком в доме. Она начала воровать дорогую одежду. Можно сказать, что в ее сознании роли «мамы» и «папы» в семье перепутались. Уголовный срок ее не сильно пугает. Что и как будет дальше не знает, живет одним днем. О том, чтобы меняться, пока не думает. Говорит: «Я не хочу жить на десять тысяч».

Много ли тех, кому откровенно нравится совершать преступления?

Для некоторых это образ жизни, и они открыто говорят: «Я - воровка, мне это нравится». Когда у них все складывается с кражей, поднимается самооценка.

А если научить по-другому поднимать самооценку, то она перестанет быть воровкой?

Да. Этим и занимается психолог. Поэтому я здесь. Я верю, что человек может меняться. Но это длительный процесс.

Психолог может помочь открыть созидательный ресурс, который заложен с рождения. Но я не могу догнать и причинить добро. Желание меняться принимает сам человек, без этого все бессмысленно.

Ходила ко мне женщина, я верю, что она честно хотела измениться. Не получилось. Трудно искать жилье, работу, когда ты до этого ничего такого не делала – она отсидела около двадцати лет. Когда поняла, что не справляется, украла продуктов на 500 гривен и опять попала сюда. Здесь все понятно, она знает, где враги, где друзья.

Проблема в том, что люди не знают, чего хотят. Спрашиваешь: «Чего хочется сильнее всего?» И напрашивается ответ: «Выйти отсюда». Нет. Молчат. Есть красивые строки об этом: «Ты однажды постой и послушай, что же хочет твоя душа? Мы так часто не слушаем душу, по привычке куда-то спеша». Моя задача познакомить их с самим собой, позволить быть теми, кем они являются, а не казаться кем-то.

Эти женщины попали в сложные жизненные обстоятельства. Моя задача - оказать им первую психологическую помощь. И не моя задача давать им оценку.

Влад Абрамов