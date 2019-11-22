"На вече было более 5 тысяч человек": в полиции рассказали, как прошел День достоинства и свободы в Киеве (фото, видео)

В полиции оценивают, что в центре Киева участие в акциях приняли более 5 тысяч человек.

В Киеве 21 ноября не было нарушений на мероприятиях ко Дню достоинства и свободы.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, по предварительным подсчетам, участие в акциях в центральной части столицы приняли более 5 тысяч человек.

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В центре Киева наибольшее количество участников в запланированных акциях находилась на Майдане Независимости, где проходило вече по случаю 6-й годовщины начала Революции Достоинства.

В течение дня работники полиции, нацгвардейцы и патрульные полицейские обеспечивали охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий.

«Никаких правонарушений не было. По нашим подсчетам, на вече находились более 5 тысяч человек, в охране порядка было задействовано около 1 тысячи полицейских и нацгвардейцев. Традиционно работала полиция диалога, кинологи и взрывотехники. Все прошло спокойно», - заверил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.