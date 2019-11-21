На столичном Майдане проходит вече по случаю годовщины Революции Достоинства (видео)
20:47, 21 ноября 2019Политика
894 1
На вече уже собралось около 2-х тысяч человек.
На Майдане проходит вече «Ми маємо гідність!»/ REUTERS
На Майдане Независимости в Киеве началось вече «Ми маємо гідність!», посвященное шестой годовщине начала Революции Достоинства.
Читайте такжеЗеленский: обязательно появится Музей Революции Достоинства (фото, видео)
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на площади перед Стелой Независимости собралось около 2-х тысяч человек.
Площадь перед Стелой уже полностью заполнена, но люди еще подходят.
Вече проходит без партийных флагов, некоторые пришли с государственными флагами Украины, есть также одиночные красно-черные флаги.
Участники мероприятия выступают со сцены.
Ситуация пока спокойная, движение автомобилей по Крещатику не затруднено.
REUTERS
REUTERS
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Годовщина начала Революции Достоинства