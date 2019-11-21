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На столичном Майдане проходит вече по случаю годовщины Революции Достоинства (видео)

20:47, 21 ноября 2019
Политика
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На Майдане проходит вече «Ми маємо гідність!»/ REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на площади перед Стелой Независимости собралось около 2-х тысяч человек.

Площадь перед Стелой уже полностью заполнена, но люди еще подходят.

Вече проходит без партийных флагов, некоторые пришли с государственными флагами Украины, есть также одиночные красно-черные флаги.

Участники мероприятия выступают со сцены.

Ситуация пока спокойная, движение автомобилей по Крещатику не затруднено.

REUTERS
REUTERS

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Новость в сюжете: Годовщина начала Революции Достоинства
Теги: #Киев#революция