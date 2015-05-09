Гибель милиционеров в Киеве: видео преследования неизвестных

В сети появилось видео с видеокамеры с магазина по ул. Милютенко в Киеве, на котором видна погоня милиционеров за микроавтобусом Фольксваген Т5 с номерами ПТН ПНХ, на котором, со слов работников АЗС, уехали лица, совершившие разбойное нападение на АЗС WOG.

Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, машины неслись на скорости не меньше 80 км /ч, а может, и больше.

Геращенко отметил, что не знает, как стрелявшие из микроавтобуса могли определить, что именно в этом милицейском патруле были бывшие "беркутовцы" Романенко и Христинок, рядовые участники событий нападения на Автомайдан в Крепостном переулке и свидетели по уголовному делу против их бывших начальников.

Читайте такжеУбийство милиционеров в Киеве: подозреваемая жалуется на давление со стороны силовиков"К сожалению, для не верующих в очевидные факты, момент выстрелов из микроавтобуса произошел за пределами зоны видимости камеры или не видим из-за ярких огней мигалки. Также на видео не рассмотреть и номеров микроавтобуса. Так что для лжецов и фейкометов есть где приложить усилия", написал он.

Тем не менее, отметил Геращенко, проносящаяся на большой скорости и пытающаяся подрезать "Фольксваген" милицейская машина с мигалками внезапно остановилась и на камере дальше зафиксированы лишь мигающие отблески огней ее сирен и люди, идущие помочь расстрелянным сотрудникам милиции, двоих из которых уже было не спасти.

В YouTube есть видео с видеокамеры с магазина по Ул. Милитенко 24 Б, на котором видна погоня уже покойных милиционеров з... Posted by Anton Gerashchenko on 9 травня 2015 р.

"Последствия кровавого расстрела милицейской машины видны уже на записях, которые сделал Дорожный контроль, и они общеизвестны. Поэтому скрыть факт расстрела милицейской машины из темно-синего Фольксвагена Т5 с номерами ПТН ПНХ не удастся никому. Как и факт того, что уже через несколько минут этот же микроавтобус с этими же номерами ПТН ПНХ был обнаружен другим милицейским патрулем в районе поблизости и где снова по сотрудникам милиции был открыт огонь на поражение и где получил смертельное ранение один из погибших, который был бойцом одного из добровольческих подразделений.", - подчеркнул советник главы МВД.

По его мнению, в версию о том, что "молодые ребята приехали в Киев мстить с целью убить именно сотрудников милиции, не наказанных за преступления на Майдане", не вписывается ранение сотрудника АЗС. "Или эта версия уже отработанный материал, так как месть убийством также есть преступление и признаваться в убийстве по мотивам мести это все равно что давать явку с повинной?", - написал Геращенко.

Он также сообщил, что на видеорегистраторе не было переведено время, и реальное время записи - 1 час 40 минут 4 мая.