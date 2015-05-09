Убийство милиционеров в Киеве: подозреваемая жалуется на давление со стороны силовиков

Об этом Заверуха написала заявление, которое впоследствии зачитал на камеру ее адвокат, пишет 20 минут.

В частности, Заверуха утверждает, что против нее фальсифицируют доказательства, заставляя подписывать протоколы, с которыми она не согласна, и применяют в отношении нее физическое насилие.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что присоединяется к ее заявлению и будет требовать от прокуратуры всесторонней его проверки.

Только что было опубликовано заявленіе гражданке Украины Виктории Заверухи на имя Генерального Прокурора с требованием... Posted by Anton Gerashchenko on Friday, May 8, 2015

Читайте такжеАктивисты озвучили возможные версии расстрела милиционеров в Киеве бывшими добровольцамиУбийство милиционеров в Киеве произошло в ночь на 4-е мая - тогда двое милиционеров погибли и трое попали в больницу с ранениями.

По версии МВД, 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку работника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое стражей порядка попали в больницу.

Подозреваемыми в преступлении стали Вита Заверуха, Андрей Романюк, Вадим Пинус (погиб при задержании), Николай Монишенко, Евгений Вешалок. Все они, включая девушку, были активистами Майдана, а затем участвовали добровольцами в АТО в составе батальонов "Айдар", "Азов", "Шахтерск".

По мнению знакомых с подозреваемыми активистов, озвученные МВД обстоятельства преступления не соответствуют действительности, а конфликт добровольцев с милиционерами мог возникнуть на идеологической почве.