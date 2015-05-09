Убийство милиционеров в Киеве: подозреваемая жалуется на давление со стороны силовиков
Задержанная по подозрению в причастности к убийству милиционеров в Киеве Вита Заверуха пожаловалась на давление со стороны милиции, советник главы МВД Антон Геращенко пообещал разобраться.
Об этом Заверуха написала заявление, которое впоследствии зачитал на камеру ее адвокат, пишет 20 минут.
В частности, Заверуха утверждает, что против нее фальсифицируют доказательства, заставляя подписывать протоколы, с которыми она не согласна, и применяют в отношении нее физическое насилие.
Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что присоединяется к ее заявлению и будет требовать от прокуратуры всесторонней его проверки.
Только что было опубликовано заявленіе гражданке Украины Виктории Заверухи на имя Генерального Прокурора с требованием...Posted by Anton Gerashchenko on Friday, May 8, 2015
Читайте такжеАктивисты озвучили возможные версии расстрела милиционеров в Киеве бывшими добровольцамиУбийство милиционеров в Киеве произошло в ночь на 4-е мая - тогда двое милиционеров погибли и трое попали в больницу с ранениями.
По версии МВД, 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку работника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.
Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое стражей порядка попали в больницу.
Подозреваемыми в преступлении стали Вита Заверуха, Андрей Романюк, Вадим Пинус (погиб при задержании), Николай Монишенко, Евгений Вешалок. Все они, включая девушку, были активистами Майдана, а затем участвовали добровольцами в АТО в составе батальонов "Айдар", "Азов", "Шахтерск".
По мнению знакомых с подозреваемыми активистов, озвученные МВД обстоятельства преступления не соответствуют действительности, а конфликт добровольцев с милиционерами мог возникнуть на идеологической почве.