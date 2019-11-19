Только отремонтировали: на обновленной станции метро Святошин в Киеве начала отваливаться плитка (фото)

В сети появилось фото, на котором видно, что на недавно обновленной станции отвалилась плитка.

1 ноября в Киеве на станции метро Святошин после ремонта открыли обновленный второй вестибюль.

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В нем установили новый лифт и два вертикальных подъемника, выложили тактильную плитку, обновили покрытие пола, стен, потолка вестибюля и прилегающего перехода.

Однако не успела новая станция открыться, как она уже несет потери. Так, в сети появилось фото, на котором видно, что на недавно обновленной станции отвалилась плитка.

Отметим, что капитальный ремонт станции метро "Святошин" начался 24 февраля 2018. Реконструкция второго вестибюля началась 23 марта после завершения ремонта вестибюля №1.