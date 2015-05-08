Сегодня Украина впервые отмечает День памяти и примирения

Эта дата установлена указом президента Украины «О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны».

Символом памяти жертв войны в Украине стал красный мак, как и во многих странах Европы.

Верховная Рада сегодня в 12.00 соберется на торжественное заседание, чтобы почтить погибших во Второй мировой войне. В заседании примет участие президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеВ сети появились трогательные социальные ролики ко Дню Победы

Также мероприятия ко Дню памяти и примирения пройдут в Национальном музее истории Великой Отечественной войны.

В 23.01 состоится акция “Первая минута мира”, во время которой планируется, в частности, зажжение чаши “Огонь Славы” и запуск в небо шариков мира, количество которых будет равняться количеству дней Второй мировой войны.