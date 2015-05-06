Рада проведет торжественное заседание к 70-летию Победы с участием президента

13:04, 06 мая 2015
Политика
699 0

8 мая состоится торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 70-летия победы над нацизмом в Европе.

Рада проведет заседание к 70-летию Победы

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Торжественное заседание Верховной Рады Украины будет посвящено 70-й годовщины победы над нацизмом в Европе, месту и роли украинского народа во Второй мировой войне.

Заседание начнется в 12.00 (вул. Грушевского, 5, сессионный зал).

В нем примет участие президент Украины Петр Порошенко, сообщил во время брифинга заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко.

Читайте такжеВ Украине к Дню Победы создали серию патриотических плакатов“8 мая, согласно решению Верховной Рады Украины, согласно указу президента Украины, в первой половине дня состоится торжественное заседание парламента с участием президента Украины”, - сказал Павленко.

Он добавил, что во второй половине дня состоятся основные мероприятия. “И сконцентрируются они на территории Музея истории войны”, - отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter