Рада проведет торжественное заседание к 70-летию Победы с участием президента

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Торжественное заседание Верховной Рады Украины будет посвящено 70-й годовщины победы над нацизмом в Европе, месту и роли украинского народа во Второй мировой войне.

Заседание начнется в 12.00 (вул. Грушевского, 5, сессионный зал).

В нем примет участие президент Украины Петр Порошенко, сообщил во время брифинга заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко.

Читайте такжеВ Украине к Дню Победы создали серию патриотических плакатов“8 мая, согласно решению Верховной Рады Украины, согласно указу президента Украины, в первой половине дня состоится торжественное заседание парламента с участием президента Украины”, - сказал Павленко.

Он добавил, что во второй половине дня состоятся основные мероприятия. “И сконцентрируются они на территории Музея истории войны”, - отметил он.