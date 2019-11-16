Чиновники Госгеокадастра на Харьковщине загребли 200 га земель нацпарка

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные действия с целью установления всех виновных лиц.

Прокуратура Харьковской области открыла дело на должностных лиц ГУ Госгеокадастра области по факту злоупотребления служебным положением – ч.2 ст.364 УКУ.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

Отмечается, что в течение 2015-2017 годов под видом сельскохозяйственного назначения чиновники незаконно и безвозмездно передали в собственность гражданам 406 земельных участков общей площадью около 200 га и оценочной стоимостью свыше 200 млн грн.

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Однако все участки находятся в границах Национального природного парка «Гомольшанские леса» и относятся к категории земель заповедного фонда. Изменение их целевого назначения возможно лишь в исключительных случаях для общественных нужд по согласованию с правительством.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные действия с целью установления всех виновных лиц.

Прокуратурой области также решается вопрос о предъявлении исковых заявлений в интересах государства с целью отмены незаконных приказов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, которым переданы в собственность гражданам указанные земельные участки, и возвращения особо ценных земель в государственную собственность.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в коррупции чиновника регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях.