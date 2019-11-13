Боевики говорят, что почти 40 тысяч жителей ОРДЛО получили паспорта РФ

"Чиновники республик" отчитываются о выполнении плана по обеспечению паспортами РФ жителей ОРДЛО российским СМИ.

В так называемой «миграционной службе МВД ЛНР» заявили, что около 40 тысяч жителей оккупированных территорий получили российские паспорта.

Об этом сообщил один из чиновников республики» агентству ТАСС.

Ранее в «республиках» утверждали, что 36 тысяч человек согласились получить российское гражданство.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях создают базу данных местных жителей, которые не сдали украинские паспорта.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Тогдашний специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира гражданам Украины.