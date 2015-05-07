Омбудсман выявила нарушения прав задержанных по подозрению в расстреле милиционеров в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По словам Лутковской, с целью проверки соблюдения процессуальных прав несовершеннолетних был проведен визит представителей Офиса омбудсмана в изолятор временного содержания Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Во время визита были опрошены несовершеннолетние, проведен их осмотр медицинским работником Секретариата уполномоченного, а также была пересмотрена служебная документация относительно процессуальных действий с задержанными с момента фактического задержания.

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«Нами установлен ряд нарушений прав задержанных со стороны правоохранителей, которые осуществляли задержание. Во-первых, это противоправное применение к несовершеннолетним мер физического воздействия во время задержания и в ходе конвоирования, и в кабинетах Деснянского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве. Несовершеннолетние заявляют, что не совершали сопротивления во время фактического задержания, поэтому законные основания применять силу должны быть тщательно выяснены», – отметила уполномоченный по правам человека.

Как сообщила Лутковская, по результатам осмотра несовершеннолетних врачом Секретариата уполномоченного по правам человека у одного из задержанных были обнаружены телесные повреждения, поэтому администрации ИВС было рекомендовано обеспечить осуществление рентгенографии грудной клетки.

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Опрошенные также сообщили, что во время избрания меры пресечения о применении к ним мер физического воздействия был проинформирован следственный судья.

«Кроме того, мы обнаружили и другие нарушения. В частности, нарушено право на защиту, ведь вопреки требованиям Уголовного процессуального кодекса, не было сообщено в Центр по предоставлению бесплатной правовой помощи немедленно после задержания несовершеннолетних. Центру сообщили только через 4 часа 45 минут после фактического задержания. А в протоколах задержания лиц не указано место фактического задержания несовершеннолетних», – сообщила омбудсман.

Комментируя ситуацию с соблюдением прав задержанных, Лутковская отметила, что такие методы работы являются системной проблемой в правоохранительных органах, на которые работники Секретариата уполномоченного неоднократно указывали в своих отчетах по результатам визитов к местам заключения в рамках функционирования национального превентивного механизма.

Как сообщал УНИАН, 2 мая неизвестные из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на Броварском проспекте (Быковня), жертв и пострадавших в результате обстрела не было.

В ночь на 4 мая молодые люди в масках, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

Когда правоохранители попытались задержать преступников, началась стрельба. В результате погибли двое милиционеров, еще трое - попали в больницу с ранениями.

У задержанных изъят целый арсенал. В частности, автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатка.

5 мая Деснянский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем злоумышленникам, которые в ночь на 4 мая напали на АЗС и расстреляли правоохранителей, двум подозреваемым по 17 лет, еще одному – 20.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием), ст.348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что задержанные за убийство двух милиционеров в Киевепризнались в обстреле поста ГАИ в Быковне.