Сенцову лично вручили премию имени Магнитского (фото, видео)

Награду присудили еще в прошлом году в октябре, но режиссер был за решеткой российской тюрьмы.

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили в Лондоне международную премию в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Награду присудили еще в прошлом году в октябре, но режиссер был за решеткой российской тюрьмы по обвинению в якобы подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Награду режиссеру вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган. Ее отца тоже посмертно наградили в 2018 году.

Премия Магнитского присуждается с 2015 года и вручается за заслуги в сфере журналистских расследований.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными с РФ 7 сентября. Он провел в российском плену пять лет.