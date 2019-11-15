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Сенцову лично вручили премию имени Магнитского (фото, видео)

07:26, 15 ноября 2019
Общество
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Награду режиссеру вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган / twitter.com/Billbrowder

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили в Лондоне международную премию в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Награду присудили еще в прошлом году в октябре, но режиссер был за решеткой российской тюрьмы по обвинению в якобы подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Награду режиссеру вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган. Ее отца тоже посмертно наградили в 2018 году.

Премия Магнитского присуждается с 2015 года и вручается за заслуги в сфере журналистских расследований.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными с РФ 7 сентября. Он провел в российском плену пять лет.

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Теги: #новости Украины#Лондон#премия#Сенцов