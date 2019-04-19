Ориентировочно библиотеку откроют на День города.

В Днепр прибыла уникальная библиотека им. Джона Маккейна, подаренная городу украинской диаспорой города Рочестер и Украинской православной церковью в Соединенных Штатах Америки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Днепровский городской голова Борис Филатов.

«Чтобы воплотить этот проект, нам пришлось завоевать изрядное доверие. Теперь он на финишной прямой», -написал Филатов.

По его словам, библиотечный фонд составляет тысячи редких и очень ценных экземпляров, в том числе и аутентичные экземпляры букинистической литературы издательств Германии, Бразилии, Аргентины, США и Канады.

Филатов уточнил, что таких книг Украина еще не видела.

По словам городского головы, также говорится о подшивке прессы, в материалах которой рассказывается об исторических событиях в Украине.

«Есть издания, которые печатались до и после революции прошлого века, сборника воспоминаний очевидцев, редкие фотографии, пластинки, рукописи, расшифрованные записи радиопередач и даже продуктовые книжки украинцев, которые находились в лагерях для перемещенных лиц. Также есть экземпляры, которые рассказывают историю Украинской повстанческой армии», - сообщил он.

По словам Филатова, в скором времени закончится ремонт помещения, где будет расположена библиотека им. Маккейна. Открытие запланировано на День города (приходится на сентябрь – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сенатор-республиканец от американского штата Аризона Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года на 82-м году жизни от онкологического заболевания.