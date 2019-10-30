Сенцов рассказал, как изменились украинцы за 5 лет его плена в России

Когда я приехал и увидел постепенно, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, к сожалению, что мы все это потеряли, подытожил Сенцов.

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что украинское общество за 5 последних лет потеряло много положительных качеств, приобретенных во время Революции Достоинства.

Об этом Сенцов рассказал во время Форума Единства в Мариуполе.

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По его словам, вера в украинское общество помогала все 5 лет находиться в плену в России.

«Когда я приехал и увидел постепенно, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, к сожалению, что мы все это потеряли», – сказал Сенцов.

Режиссер утверждает, что Революция Достоинства превратилась в «контрреволюцию ненависти», и что граждане сейчас «раздробленные»: ... «нетерпимы к любой мысли. Нет, не к врагам Мордора, а к своим соседям и близким, у которых одна и та же цель».

«Маленькая страна, которая едина внутри, способна победить агрессора. Раздробленная страна, в которой все воюют между собой, неспособна победить никого», – подчеркнул режиссер.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными с РФ 7 сентября. Он провел в российском плену пять лет.