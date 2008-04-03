Ющенко: НАТО приняло историческое для украинской нации решение

Все страны НАТО согласились, что в будущем Украина и Грузия будут приняты в Альянс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на саммите в Бухаресте.

«Сегодня мы достигли согласия, что эти страны (Украина и Грузия – УНИАН) станут членами НАТО», – процитировал решение Альянса В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, это решение является историческим для украинской нации.

Глава государства отметил, что все без исключения страны Альянса положительно оценили заявку Украины о присоединении к ПДЧ.

Президент отметил, что министрам иностранных дел стран НАТО поручено провести оценку достижений Украины и рассмотреть вопрос о присоединении Украины и Грузии к ПДЧ в декабре 2008 года.

«Министры иностранных дел имеют полномочия принять решение по заявке Украины и Грузии относительно присоединения к ПДЧ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил убеждение, что их решение в декабре будет положительным.

По словам Президента, решение саммита НАТО для Украины является победой, поскольку в итоговом документе впервые страны НАТО сформулировали единый базовый принцип и достигли согласия, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

Такой результат превзошел надежду украинской делегации, отметил глава государства.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что дискуссия по Украине и Грузии была очень сложной, и такое решение далось нелегко.