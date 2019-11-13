Задержанной за взяточничество чиновнице Офиса президента и ее сообщникам сообщили о подозрении

Сейчас готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

По согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро Украины сообщено о подозрении руководителю одного из главных департаментов Офиса президента Украины, экс-замминистра культуры Украины и её сообщникам, которых задержали на вымогательстве взятки в 300 тыс. долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба САП.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к даче неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу – бывшую заместительницу министра культуры (2011 г.) и других участников группировки на вымогательстве 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

Их задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов.