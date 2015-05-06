Ил-76 с эвакуированными из Непала украинцами приземлился в Баку (фото)

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

«Самолет Ил-76 с эвакуированными из Непала гражданами Украины (76) и гражданами нескольких иностранных государств (11) приземлился в а/п Баку», - говорится в сообщении.

Літак Іл-76 з евакуйованими з #Непал'у громадянами України (76) та громадянами декількох іноземних держав (11) приземлився в а/п м.Баку — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 6, 2015

Журналист "Нового канала" Мария Себова, сопровождающая спасательную группу, отметила, что ночь была сложной.

"Пролетели над Каспийским морем и приземлились в Баку. здесь мы пробудем 12 часов, пока экипаж отдохнет. а вот ночь была сложной. в Дели при посадке у нас лопнуло колесо. но все целы и здоровы", - написала она на своей странице в Facebook.

пролетели над Каспийским морем и приземлились в Баку. здесь мы пробудем 12 часов, пока экипаж отдохнет. а вот ночь была сложной. в Дели при посадке у нас лопнуло колесо. но все целы и здоровы Posted by Maria Sebova on 6 травня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 мая, в 23.25 по киевскому времени украинский самолет вылетел из аэропорта столицы Непала с эвакуированными гражданами на борту.

По данным ГСЧС, 6 мая в 06.35 самолет Ил-76 Минобороны Украины вылетел из аэропорта столицы Индии Дели в столицу Азербайджана Баку, где он будет дозаправлен и продолжит следование в Украину.

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Также МИД Украины сообщал о том, что общее количество эвакуированных составляет 87 человек, из них 76 граждан Украины и 11 граждан других государств.