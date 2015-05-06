Ил-76 с эвакуированными украинцами вылетел из Дели, на борту - 76 украинцев и 11 иностранцев

09:32, 06 мая 2015
Политика
1761 0

Сегодня утром самолет Ил-76 вылетел из Дели в направлении Баку.

Украинский самолет, который отправился на помощь нашим соотечественникам, уже приземлился в Дели / © UNIAN

Об этом сообщает МИД в своем твиттере.

"6 мая в 6.35 (Киев) Ил-76 вылетел из Дели в а/п Баку. На борту эвакуированных - 76 граждан Украины и 11 иностранцев (Грузия, Польша, РФ, Франция)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСМИ: Самолету Ил-76 уже несколько часов не дают разрешение на посадку украинцев на борт

Как сообщал УНИАН, у самолета, который везет украинцев из Непала, при посадке в Дели пробилось колесо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter