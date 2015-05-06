Ил-76 с эвакуированными украинцами вылетел из Дели, на борту - 76 украинцев и 11 иностранцев
09:32, 06 мая 2015Политика
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Сегодня утром самолет Ил-76 вылетел из Дели в направлении Баку.
На борту самолета - 76 украинцев / © UNIAN
Об этом сообщает МИД в своем твиттере.
6 травня о 6.35 (Київ) Іл-76 вилетів з Делі до а/п Баку. На борту евакуйов - 76 гр України та 11 іноземців (Грузія, Польща, РФ, Франція).
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 6, 2015
"6 мая в 6.35 (Киев) Ил-76 вылетел из Дели в а/п Баку. На борту эвакуированных - 76 граждан Украины и 11 иностранцев (Грузия, Польша, РФ, Франция)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, у самолета, который везет украинцев из Непала, при посадке в Дели пробилось колесо.
По данным украинского МИД, военный «Ил-76» уже улетел в Баку
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