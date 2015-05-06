Самолет с эвакуированными из Непала украинцами ожидают в Киеве сегодня поздно вечером

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Роман Юрчило.

В частности, отметил он, украинский самолет с эвакуированными из Непала гражданами в 06.30 вылетел из Дели в Баку, полетное время до столицы Азербайджана составляет около 5 часов, после чего состоится дозаправка и отдых экипажа, который займет около 8 часов. После завершения отдыха ориентировочно 4 часа составит полет из Баку в Киев, сказал он.

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«Сейчас самолет находится в воздухе. Полетное время около 5 часов из Дели в Баку», - отметил Юрчило.

«После приземления в Баку будут проведены определенные мероприятия по дозаправке самолета и отдых экипажа, отдых займет около 8 часов. После отдыха самолет из Баку вылетит в Киев, приблизительное время полета 4 часа, это при условии, если будут соблюдены все процедуры по обслуживанию и по заправке», - добавил Юрчило.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 мая, в 23.25 по киевскому времени украинский самолет вылетел из аэропорта столицы Непала с эвакуированными гражданами на борту.

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По данным ГСЧС, 6 мая в 06.35 самолет Ил-76 Минобороны Украины вылетел из аэропорта столицы Индии Дели в столицу Азербайджана Баку, где он будет дозаправлен и продолжит следование в Украину.

Также МИД Украины сообщал, что общее число эвакуированных составляет 87 человек, из них 76 граждан Украины и 11 граждан других государств.