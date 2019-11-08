В Крыму оккупанты ограничили движение транспорта через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп"

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что на КПВВ «Каланчак» с 8.00 7 ноября до 15 ноября, в связи со строительными работами, не будет осуществляться пропуск граждан.

В Крыму ограничили движение всех видов транспортных средств на подъездах к пунктам пропуска «Армянск» и «Перекоп», которые контролируют российские спецслужбы.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на подконтрольную Кремлю Службу автодорог Крыма.

Читайте такжеБывший политзаключенный Стешенко о пытках ФСБ в Крыму: топили в воде, душили пакетом и били током

Отмечается, что ограничение связано с проведением ремонтных работ на аварийном железнодорожном переезде.

Движение транспорта прекращено с 8 ноября.

«На данных участках установлены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения. Движение будет прекращено для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что на КПВВ «Каланчак» с 8.00 7 ноября до 15 ноября в связи со строительными работами не будет осуществляться пропуск граждан.

Пропускные функции в контрольных пунктах «Чаплинка» и «Чонгар» будут осуществляться в штатном режиме.