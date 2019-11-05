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Пункт пропуска "Каланчак" полностью закроют на неделю

19:45, 05 ноября 2019
Общество
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КПВВ "Каланчак" полностью закроют на неделю / фото УНИАН

Об этом сообщает Азово-Черноморское Региональное управление Госпогранслужбы.

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Как отмечается, такое решение приняли для того, чтобы представители "Укрзализныци" могли провести строительные работы повышенной опасности по реконструкции контрольных пунктов на административной границе с Крымом, а также, чтобы избежать случаев травмирования людей и неудобств во время пересечения.

Контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" будут продолжать работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что полное завершение строительства КПВВ "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируется 10 ноября. С 23 сентября в связи с проведением строительных работ, на КПВВ не пропускают автомобили.

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Теги: #новости Украины#КПВВ#пункт пропуска