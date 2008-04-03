Регионалы парализовали Крещатик
12:41, 03 апреля 2008Общество
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Движение транспорта перекрыто
Сегодня с 9.00 до 20.00 движение транспорта по Крещатику на участке от улицы Институтской до улицы Городецкого перекрыто в связи с необходимостью поддерживать безопасность во время монтажа сцены и проведения массового мероприятия – митинга-концерта на Майдане Независимости.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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