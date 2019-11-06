В Нацполиции рассказали о состоянии расследования дел о нарушении прав журналистов

По результатам досудебных расследований 28 уголовных производств по случаям, произошедшим в 2017-2019 годах, было направлено в суд с обвинительным актом.

Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о состоянии расследования дел о нарушении прав журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения".

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Клименко отметил, что на сегодняшний день работниками Нацполиции отработан предоставленный Национальным союзом журналистов Украины список нарушений прав журналистов в ходе осуществления ими законной профессиональной деятельности, имевших место в 2017-2019 годах.

"Из указанных 199 фактов следователями Национальной полиции начато досудебное расследование в 152 уголовных производствах. Из указанного количества в 8 производствах определена подследственность за органами безопасности и ГБР, в 42 производствах в настоящее время продолжается досудебное расследование", - сообщил он.

По результатам проведения досудебных расследований, 28 уголовных производств направлены в суд с обвинительным актом.