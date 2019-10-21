За 9 месяцев в Украине 55 раз нападали на журналистов – НСЖУ

В союзе констатируют, что физические атаки на работников СМИ "транслируют очевидный сигнал – профессия журналиста является опасной".

В июле, августа и сентябре на журналистов в Украине было совершено 19 атак, а за первое полугодие – 36. В третьем квартале 2019 года чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве – 6 случаев и в Одессе – 4 инцидента. В целом за 9 месяцев зафиксировано 55 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов.

Таковы данные мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Читайте такжеИзбитый в Черкассах журналист Вадим Комаров умерОдним из самых дерзких и резонансных стало нападение в июле на пресс-центр ИА Укринформ, в результате которого 5 сотрудников информагентства обращались за медицинской помощью, а из строя было выведено дорогостоящее оборудование. Во время пресс-конференции в Укринформе 30 июля, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые люди в футболках с надписью «Традиция и порядок» облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. Перед этим они выбили входные двери в зал и повредили имущество агентства: сломали дорогостоящую акустическую конференцсистему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер. Кроме того совершили нападение и применили силу к сотрудникам агентства.

«Чуть гортань не сломали, отпустили только когда выбили дверь и ворвались в пресс-центр. На меня практически сразу набросилось несколько парней, ведь не пускал их в помещение, за которое несу ответственность. Били по ногам, спине, лицу, по голове», – рассказал пострадавший сотрудник «Укринформа» Павел Негрей.

В августе в Чернигове неизвестные напали на местного журналиста, члена НСЖУ, блогера Игоря Стаха. Происшествие случилось 29 августа неподалеку от дома журналиста. Двое мужчин набросились со спины и жестоко избили блогера: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Нападение Игорь связывает исключительно с профессиональной деятельностью, ведь в течение последних трех месяцев занимался журналистским расследованием относительно деятельности одного из местных политиков.

30 сентября после нападения одного из «героев» видеосюжета в больнице оказался оператор 7 телеканала в Одессе Андрей Кульба. Инцидент произошел, когда съемочная группа 7 канала приехала на съемку сюжета о семейном конфликте, разгоревшегося между супругами в одном из частных домов. Отец семейства схватил газовый баллончик и разбрызгал его содержимое в лицо Андрею. Пострадавшего доставили в ожоговое отделение местной больницы, где установили, что Андрей получил ожоги обоих предплечий, пострадали шея, лицо и глаза.

«Андрей чудом не лишился зрения – если бы не очки, то неизвестно чем бы все закончилось», – рассказал гендиректор 7 канала Михаил Малышев, отметив, что нападение на телеканале расценивают как препятствование журналистской деятельности.

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, на фоне атмосферы вражды к медиа и журналистам, которой переполнены соцсети, физические атаки транслируют очевидный сигнал – профессия журналиста является опасной.

«Чтобы защитить права работников СМИ на профессию, а граждан – на правду, государство должно обеспечить оперативные расследования атак и надлежащее наказание нападавших. И пока что только регулярно получаем новости не о справедливости, а о нападениях», – отметил он.

В то же время эксперты «Индекса физической безопасности журналистов» решили не включать в мониторинг отдельные инциденты с работниками СМИ, что случились за последние 3 месяца. Это ситуации бытового характера, которые непосредственно не связаны с выполнением профессиональных журналистских обязанностей. Например, 1 июля в Вышгороде Киевской области мужчина устроил стрельбу во время съемки шоу-программы «Битва экстрасенсов».

Как известно, «Индекс физической безопасности журналистов» – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. «Индекс...» составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО «Информационная безопасность», ОО «Платформа прав человека», Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.