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Строительство на КПВВ "Каланчак" планируется завершить к 10 ноября

23:13, 23 октября 2019
Общество
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Завершение строительства КПВВ "Каланчак" планируют на 10 ноября / фото dpsu.gov.ua

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев во время осмотра КПВВ с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ "Каланчак". И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - написал Гусев на своей странице в Facebook.

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По его словам, чиновники также обсудили с представителями таможенной и пограничной служб проблемные вопросы, среди которых - функционирование сервисной зоны на админгранице.

"Я узнала о существовании определенной проблематики в плане нерегулируемости законодательства при получении анкеты-справки, когда люди впервые обращаются за получением паспорта. Буду поднимать на ближайшем заседании Кабинета министров Украины этот вопрос", - сказала Коляда.

Как сообщалось, на админгранице начали строить новые контрольно-пропускные пункты. Гусев ранее заявлял, что работы продлятся до ноября.

Ранее УНИАН сообщал, что через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на админгранице с временно оккупированной территорией Крыма с понедельника, 23 сентября, в связи с проведением строительных работ не пропускают автомобили.

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Теги: #КПВВ#админграница с Крымом