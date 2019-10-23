Строительство на КПВВ "Каланчак" планируется завершить к 10 ноября

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев осмотрел ход строительства КПВВ с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

Полное завершение строительства КПВВ "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируется 10 ноября.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев во время осмотра КПВВ с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ "Каланчак". И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - написал Гусев на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМининфраструктуры хочет сэкономить на обустройстве пунктов пропуска на админгранице с Крымом

По его словам, чиновники также обсудили с представителями таможенной и пограничной служб проблемные вопросы, среди которых - функционирование сервисной зоны на админгранице.

"Я узнала о существовании определенной проблематики в плане нерегулируемости законодательства при получении анкеты-справки, когда люди впервые обращаются за получением паспорта. Буду поднимать на ближайшем заседании Кабинета министров Украины этот вопрос", - сказала Коляда.

Как сообщалось, на админгранице начали строить новые контрольно-пропускные пункты. Гусев ранее заявлял, что работы продлятся до ноября.

Ранее УНИАН сообщал, что через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на админгранице с временно оккупированной территорией Крыма с понедельника, 23 сентября, в связи с проведением строительных работ не пропускают автомобили.