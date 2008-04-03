Пьяный водитель протаранил машину ГАИ

В Тернопольской области нетрезвый водитель въехал в автомобиль ГАИ, травмировав инспектора.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор областной Госавтоинспекции Николай ЛЕЦКАЛЮК, ДТП случилось в городе Залищики. Микроавтобус “Рено-Траффик” въехал в автомобиль “Москвич”, который остановили инспекторы ГАИ, а “Москвич” врезался в служебную машину ГАИ ВАЗ-2107, при этом один из инспекторов получил травму.

“Сначала думали, что ничего серьезного. Но к концу дня старшему прапорщику стало плохо, и он обратился к медикам, которые обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга”, – сказал Н.ЛЕЦКАЛЮК.

Как выяснилось, 21-летний водитель “Рено-Траффик” находился в нетрезвом состоянии. Автомобиль нарушителя забрали на штрафплощадку, меру наказания для него определит суд.