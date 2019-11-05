Во время последнего обмена России передали четырех украинцев-предателей – СБУ

Украинцы были завербованы российскими спецслужбами с целью ведения разведки.

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что во время последнего обмена передали Российской Федерации четырех украинце, завербованных российскими спецслужбами с целью ведения разведки против Украины.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, контрразведчики службы за последнее время разоблачили ряд агентов, работавших на 316-й разведывательный центр Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, дислоцирующийся в Новороссийске Краснодарского края.

Читайте такжеВ РФ подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной: непублично, но работа идетВ СБУ утверждают, что за провалы в оперативно-служебной деятельности начальник этого центра, капитан 1-го ранга Петр Каменщиков освобожден от должности. Сотрудники разведывательного центра принимали «непосредственное участие в аннексии Российской Федерацией АР Крым в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины».

«Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины», – заявили в СБУ.

При этом, говорится, что украинская контрразведка, начиная с 2014 года, успешно реализует меры по прекращению этой противоправной деятельности российской спецслужбы через выявление, задержание и привлечение к уголовной ответственности агентов иностранной военной разведки.

«Только во время последнего обмена по схеме «35 на 35», который состоялся 7 сентября 2019 года, в РФ были переданы четверо разоблаченных контрразведкой и осужденных за государственную измену агентов 316-го разведывательного центра ГУ ГШ ВС РФ», – заявили в СБУ.

В частности, речь идет о гражданке Украины Антонине Радионовой (военнослужащей Национальной гвардии Украины, задержанной контрразведкой осенью 2017 года, осужденной по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного Кодекса Украины к 4 годам лишения свободы), о гражданине Украины Дмитрии Кореновском (задержанном контрразведкой СБУ в июне 2018 года, который находился под следствием по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК), о гражданине Украины Викторе Федорове (задержанном контрразведкой СБУ в июне 2018 года, который находился под следствием по ч. 1 ст. 111 (государственная измена)УК), а также о гражданине Украины Юрии Ломако (бывшем военнослужащем ВСУ, задержанном контрразведкой СБУ в декабре 2018 года, осужденном по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК к 5 годам лишения свободы).

Читайте такжеПристайко: новый обмен заключенными включает разных людей, каждое слово может оставить кого-то за решеткой«По имеющимся у контрразведки данным, руководитель разведывательного подразделения капитан 1 ранга Петр Каменщиков, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства за очевидный провал был освобожден от занимаемой должности. Соответственно, решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, непосредственно задействованных в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Также сказано, что одному из кураторов украинского направления 316-го разведывательного центра ГУ ГШ ВС РФ капитану 3 ранга Алексею Аненко СБУ уже направила пакет документов с подозрением о совершении этого преступления. Получение им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления, в том числе государственную измену, или являются фигурантами уголовных производств.