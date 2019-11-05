Украина является «частично свободной» страной по рейтингу свободы в интернете - Freedom House

В то же время правозащитники отмечают проблемы со свободой в сети на неподконтрольных правительству частях Донецкой и Луганской областей.

Украина оказалась среди «частично свободных стран» в новом рейтинге «Свобода в сети-2019» от правозащитной организации Freedom House.

В общем правозащитники отмечают, что правительства во всем мире все чаще используют социальные сети для манипулирования во время избирательных кампаний и контроля за своими гражданами, направляя технологии в сторону цифрового авторитаризма. Учитывая эти тенденции уровень глобальной свободы интернета снижается уже девятый год подряд.

Кроме проблемы вмешательства со стороны граждан других стран, новые угрозы демократии возникают изнутри из-за попытки популистских лидеров и их онлайн-сторонников исказить политику в своих странах. Самой распространенной тактикой была дезинформация. Так, внутреннее вмешательство в выборы ухудшило онлайн-пространство в 26 из 30 изученных странах, где проводились выборы в течении прошлого года.

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По ситуации в Украине правозащитники отметили стремление политических деятелей манипулировать общественной дискуссией с помощью дезинформации и проплаченного контента. Однако несмотря на это, в Украине наблюдалось постепенное улучшение уровня свободы интернета в течении последнего года. В частности, об этом свидетельствует отсутствие отключений сети в зоне войны на Донбассе.

«В Украине пользователи получают интернет-соединение по невысоким ценам, но скорость также остается низкой. Информационное пространство в интернете частично подвергается цензуре: правительство блокирует российские и сепаратистские сайты, а сепаратистские силы блокируют украинские сайты в районах под их контролем», — говорится в отчете.

Так, директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф отметил, что Украина продолжает блокировать сотни сайтов, в частности, известные новостные и социальные медиа-платформы, пользуясь рядом непрозрачных политик, многие из которых не отвечают национальным и международным нормам.

«Трудно понять, какой именно контент блокируется и почему, что способствует сильной поляризации общества, демонстрирует отсутствие прозрачности и ответственности за такие решения со стороны правительства и подрывает верховенство права в Украине», — отметил Шааф.

В то же время правозащитники отмечают проблемы связанные со свободой в сети на неподконтрольных правительству частях Донецкой и Луганской областей, где регулярно блокируются украинские и зарубежные сайты и часто арестуют активных пользователей медиа-платформ и онлайн-журналистов.

«Своевольная цензура, мониторинг и преследование пользователей за контент, который они публикуют в Интернете, а также жесткое регулирования онлайн-пространства в русском стиле в контролируемых сепаратистами частях Донецкой и Луганской областей способствуют катастрофической ситуации со свободой интернета на этих территориях», — заявил Шааф.

Рейтинг «Свобода в сети-2019» оценивает свободу интернета в 65 странах, на которые приходится 87% пользователей сети по всему миру. В отчете проанализированы события, которые произошли в период с июня 2018 года по май 2019 года.