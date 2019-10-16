СНБО намерен изменить Стратегию киберзащиты Украины

Секретарь СНБО напомнил, что новая власть осуществляет всеобъемлющую цифровизацию страны.

Специалисты государственного и частного секторов должны совместно разработать мощную систему киберзащиты Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, такое заявление Данилов сделал на форуме «Кибербезопасность. Защити свой бизнес».

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По словам чиновника, нужно обеспечить такую систему киберзащиты, «чтобы ни один агрессор не имел возможности напасть на нашу страну».

Данилов напомнил, что новая власть осуществляет всеобъемлющую цифровизацию. Создано Министерство цифровой трансформации Украины, которое, в частности, будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в этой области.

В комментарии журналистам Секретарь СНБО сообщил, что в ближайшее время планируется разработать изменения в Стратегии киберзащиты Украины, и в этой работе Совету нацбезопасности помогают как специалисты государственных структур, так и представители частного сектора.

«Время вносит определенные коррективы, должны реагировать на вызовы. И в случае необходимости Стратегия будет корректироваться в зависимости от задач по киберзащите», - указал он.

Напомним, в Офисе президента Украины предлагают родителям и детям приобщиться к разработке Национальной стратегии по защите детей в Интернете, приняв участие в онлайн-опросе.