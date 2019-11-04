В Житомире участники акции ”Год без Кати” пришли к зданию Нацполиции

Во время мероприятия действовал "свободный микрофон", где каждый желающий мог высказать свою позицию.

В Житомире полсотни активистов приняли участие в акции памяти Кати Гандзюк «Год без Кати».

Как передает корреспондент УНИАН, акцию начали сегодня в 19 часов на Площади Королева.

Затем участники мероприятия с зажженными лампадками прошли по городу на Старый бульвар к зданию Главного управления Нацполиции в Житомирской области. Участники акции держали лозунги с надписями: "Украина спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?", а также фото Гандзюк.

Уже на Старом бульваре, где продолжили акцию, активисты говорили, что организаторы и заказчики убийства Екатерины все еще не наказаны и призвали правоохранителей принять меры для того, чтобы виновных привлекли к ответственности и осудили. Во время мероприятия действовал "свободный микрофон", где каждый желающий мог выразить собственную позицию.

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Так, в частности, на мероприятии напомнили, что такие акции памяти проведенные сегодня по всей Украине и за ее пределами.

Справка УНИАН. Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. В деле о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от ”БПП” Николая Паламарчука Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук