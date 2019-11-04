Годовщина смерти Гандзюк: в городах Украины пройдут акции протеста и памяти (видео)

За год следствие до сих пор не назвало всех заказчиков преступления.

В первую годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой, запланированы акции в большинстве крупных городов Украины.

Об этом рассказали в эфире "ТСН".

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"Девушка почти сто дней боролась за жизнь в реанимации, но организм не выдержал. Сегодня вспомнить Катю выйдут активисты в большинстве крупных городов Украины. В столице акцию планируют провести под стенами Офиса президента, куда приглашают и Владимира Зеленского. А накануне на пресс-конференцию вышли следователи СБУ и признались, что на вопрос "кто заказал Катя Гандзюк?" они до сих пор ответить не могут. Ныне осуждены лишь исполнители преступления, а вот заказчиков ищут до сих пор. В службе безопасности по этому поводу есть аж 5 уголовных производств. Там говорят, что подобные преступления раскрывать тяжело. А вот активисты уверены - чтобы выяснить, кто убил Катю - нужна лишь политическая воля", - рассказали в студии.

"Заказные преступления раскрываются очень трудно, так как вопрос обсуждения, заказа, способов кого – оно происходит один на один. Такие преступления и в мире по заказчикам очень трудно раскрываются, но мы не опускаем руки и работаем в этом направлении", - заявил руководитель главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

"Нужно понять, какие приоритеты у правоохранительных органов, неделю назад было совещание, куда ездил господин Зеленский, он сказал, давайте по коррупции сажать, вот они по коррупции все и бегают, по резонансным преступлениям против общественных активистов им команду президент не давал", - общественный активист Игорь Луценко.

Ранее в СБУ сообщили, что заказчиков преступления против советницы городского головы Херсона и активистки Екатерины Гандзюк было несколько.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на оконченное умышленное убийство.

В деле Гандзюк правоохранители сначала задержали пятерых подозреваемых - организатора преступления и непосредственных исполнителей. Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, активисты, а также Telegram-канал The Newsroom обнародовали свои результаты расследования со ссылкой на собственные источники, в которых назвали посредником между заказчиком и организатором убийства помощника нардепа Паламарчука Игоря Павловского. В свою очередь, Паламарчук опроверг все обвинения в причастности к убийству Гандзюк. Вместе с этим он уволил Павловского, чтобы "избежать давления на следствие". В середине ноября суд арестовал Павловского без альтернативы залога.

Кроме этого, прокуратура объявила подозрение в этом деле Алексею Левину на прозвище "Москаль-младший". Левин был осужден за организацию убийств и разбойных нападений в Херсонской области на водителей на автомагистралях. После первых задержаний он бежал из Украины. Сообщалось о том, что Левина связывают с председателем Херсонского облсовета, партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером, партийцем "Блока Петра Порошенко" Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева - Евгением Рищуком. Последний решил подать заявление о временном отстранении от должности на время расследования резонансного дела.

Утром 11 февраля Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого перед тем исключили из партии "Батькивщина". Его обвиняют в непосредственном заказе убийства Гандзюк. По данным прокуратуры, Мангер обратился к посредникам Левину и Павловскому. Павловский, в свою очередь, нашел организатора убийства Торбина. Мангер мог дать не меньше 10 тысяч гривен для покупки техники, а также согласовал сумму вознаграждения в размере 5600 долларов. Суд, который длился более 3 дней, выбрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 2,5 миллиона гривен. На следующий день залог был внесен и Мангер вернулся к работе в Херсонском облсовете. Впоследствии суд отстранил Мангера с должности председателя Херсонского облсовета.

В начале июня организатор и четыре исполнителя убийства признали свою вину и согласились на сделку со следствием. 6 июня суд утвердил это соглашение. Непосредственный исполнитель по версии следствия - Никита Грабчук, соучастники - Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. Сергея Торбина обвинение считает подстрекателем. Их осудили на сроки от 3 до 6,5 лет тюрьмы. Наибольшие сроки получили Торбин и Грабчук, остальные - 3-4 года заключения.