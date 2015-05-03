Самолет Минобороны пока не может вылететь из Дели в Непал для эвакуации украинцев - СМИ
Самолет Министерства обороны Украины Ил-76 пока не сможет вылететь из Дели в столицу Непала Катманду, чтобы эвакуировать украинских граждан.
Как сообщает Hromadske.tv, запчасти для сломанного насоса турбины самолета доставили «Турецкими авиалиниями» с Украины ночью. Однако возникли проблемы с индийской таможней.
Из-за этих задержек украинские механики не могут начать ремонт самолета.
Первую группу в составе около 40 граждан Украины уже должны были привезти в аэропорт, после чего стало понятно, что вылет задерживается на неопределенный срок.
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МИД решает, как расселить людей в гостиницах в Непале.
Согласно плану эвакуации, украинские граждане собираются на вылет из трех пунктов: палаточного лагеря в резиденции консула Украины в Непале, консульства и культурного центра при российском посольстве.
Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Затем произошла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.
По последним данным, количество жертв землетрясения составляет более 7 тыс. лиц, потерпевших – более 14,3 тыс.
По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В списки лиц, которые желают эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.
Для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны.