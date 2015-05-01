Самолет, который отправился за украинцами в Непал, застрял в Индии до 3 мая

Как сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк, правительство Непала дало разрешение на прием украинского самолета в аэропорту Катманду только на эту дату, сообщает "Украинская правда".

"Мы, разумеется, не хотим ждать аж до третьего числа, поэтому сейчас наши дипломаты пытаются договориться, чтобы наш борт приняли быстрее", – сказал Шкиряк.

Как рассказал посол Украины в Индии Александр Шевченко, украинские дипломаты работают на двух направлениях: через МИД и по линии министерств обороны.

"Наш военный атташе ведет переговоры с министром обороны Непала, чтобы добиться выделения линии. Но там очередь из более чем ста самолетов, которые в соседних странах ждут разрешения на посадку", – рассказал посол.

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В четверг представители МИД, которые прилетели украинским самолетом, вместе с послом вылетели из Дели в Непал, чтобы договориться о разрешении забрать людей и привезти гуманитарную помощь ранее, чем 3 мая. Шкиряк вместе с украинскими журналистами планирует 1 мая лететь в Непал, чтобы уже там встретить украинский борт с Дели.

По данным МИД, на эвакуацию украинским самолетом сейчас уже ждут свыше 100 человек, часть из которых являются гражданами Польши, Беларуси и других стран.

Как известно, разрушительное землетрясение в Непале произошло 25 апреля. По предварительным данным, в результате стихии погибли более пяти тысяч человек.

По состоянию на 12:00 час 30 апреля у МИД есть информация о пребывании на территории Непала 196 граждан Украины, из них 85 готовы к эвакуации. Часть украинцев после землетрясения не выходит на связь.

Для сбора информации о гражданах Украины, которые находятся в Непале, обеспечено функционирование телефонных "горячих линий" МИД (+38 044 238 16 57) и посольства Украины в Индии(+918 826 297 218, +977 144 165 44, +977 144 167 67).