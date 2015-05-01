МИД: в Непале 209 украинцев, 48 не выходят на связь, данных о погибших нет

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ведомства, данные о погибших или пострадавших украинцах отсутствуют. Одновременно с 48 украинцами не удается выйти на связь.

По сообщению, в Катманду продолжает работу оперативная группа Департамента консульской службы МИД Украины для оказания помощи в решении вопросов, связанных с эвакуацией граждан Украины.

Читайте такжеМИД начинает частичную эвакуацию украинцев из разрушенного землетрясением НепалаРанее МИД сообщало, что установило контакт со 103 гражданами Украины, которые находятся в Катманду.

Готовность эвакуироваться в Украину подтвердили 44 гражданина Украины, 2 граждан России, заявили в МИД. Также еще около 20 иностранцев обратились к украинским консулам с просьбой быть эвакуированными.

По данным украинской службы по чрезвычайным ситуациям, украинская экспедиция в составе представителей ГСЧС и МИД вылетела в район землетрясения для проведения эвакуации граждан Украины. Сейчас украинский самолет находится в столице Индии Нью-Дели. Исполняющий обязанности председателя ГСЧС Зорян Шкиряк заявил, что Непал дал разрешение на посадку украинского самолета в 4:00 2 мая, но сам самолет поломался по дороге в Дели. Об этом информируют украинские журналисты с места события.