В Одессе во время митинга на Куликовом поле произошла потасовка
В Одессе во время памятных мероприятий в связи с годовщиной трагических событий 2 мая 2014 года, произошла потасовка, мужчина пытался снять георгиевскую ленту, потому что считал ее символом оккупации.
В свою очередь проукраинские активисты, присутствующие на этом мероприятии, жаловались, что милиция заставляла снять украинскую символику, сообщает радио "Свобода".
Читайте такжеНа Соборной площади в Одессе собрались более тысячи жителей городаАктивисты на Куликовом поле скандируют "Не забудем, не простим", "Порошенко – геть", "Правительство – в Качановку" и "Янки – гоу хом".
Между активистами из разных лагерей время от времени возникают словесные перепалки.
Сегодня в Одессе одновременно проходят два митинга – на Куликовом поле, который проводят представители "антимайдана" и митинг проукраинских активистов на Соборной площади Одессы.
В городе сегодня действуют усиленные меры безопасности. Все, кто пришел на Куликово поле, проходили через рамки металлоискателей.