В Одессе во время митинга на Куликовом поле произошла потасовка

В свою очередь проукраинские активисты, присутствующие на этом мероприятии, жаловались, что милиция заставляла снять украинскую символику, сообщает радио "Свобода".

Читайте такжеНа Соборной площади в Одессе собрались более тысячи жителей городаАктивисты на Куликовом поле скандируют "Не забудем, не простим", "Порошенко – геть", "Правительство – в Качановку" и "Янки – гоу хом".

Между активистами из разных лагерей время от времени возникают словесные перепалки.

Сегодня в Одессе одновременно проходят два митинга – на Куликовом поле, который проводят представители "антимайдана" и митинг проукраинских активистов на Соборной площади Одессы.

В городе сегодня действуют усиленные меры безопасности. Все, кто пришел на Куликово поле, проходили через рамки металлоискателей.