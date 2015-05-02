В Одессе проходит митинг-панихида по погибшим на Куликовом поле

Пришедшие кладут цветы под оградой возле здания, которую покрыли черной тканью. На ней – фотографии, погибших в Доме профсоюзов. Собравшиеся выпустили в небо десятки черных шаров, а через некоторое время – белых голубей.

Читайте такжеВ Одессе стартовали митинги в память погибших в Доме профсоюзов (прямая трансляция)На Куликово поле, которое по периметру ограждено предупредительной лентой и турникетами, можно пройти только с двух сторон – улицы Пироговской и Привокзальной площади. С каждой из двух сторон предусмотрено по 5 проходов, оборудованных металлоискателями.

Непосредственно на Куликовом поле общественный порядок обеспечивают более тысячи милиционеров и 500 общественников. Рядом с площадью – несколько десятков спецавтомобилей, принадлежащих правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, погибло 48 человек.