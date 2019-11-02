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Полиции Закарпатья назначили нового руководителя

16:22, 02 ноября 2019
Общество
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2 ноября состоялось официальное представление нового руководителя / Скриншот

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, сегодня заместитель начальника Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе представил личному составу нового руководителя.

Им стал 42-летний полковник полиции Канцидайло, который начал службу в органах внутренних дел еще в 1999 году в должности оперуполномоченного.

Цуцкиридзе поблагодарил за работу полковника Ивана Пеняка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя полиции Закарпатья, и поздравил Канцидайла с назначением.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов по поручению главы государства представил обществу Черниговской области нового председателя областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

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Теги: #полиция#Закарпатье#назначения