В оккупированном Крыму выпустили из СИЗО журналиста Алексея Назимова

Алуштинский журналист провел в заключении более трёх лет по сфабрикованному обвинению в вымогательстве.

Сегодня, 1 ноября, из СИЗО Симферополя был освобождён алуштинский журналист Алексей Назимов.

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин на своей странице в Facebook.

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"Сегодня, 1 ноября 2019 года, спустя более чем три года из СИЗО Симферополя был освобождён Алуштинский журналист Алексей Назимов",- написал он.

Адвокат напомнил, что с октября 2016 года Назимов провёл в заключении более трёх лет по сфальсифицированному обвинению о якобы вымогательстве денег с Алуштинского отделения партии «Единая Россия» за не публикацию критических статтей.

22 ноября 2018 года подконтрольный российской администрации городской суд Алушты приговорил Назимова к 4 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.