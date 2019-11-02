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В оккупированном Крыму выпустили из СИЗО журналиста Алексея Назимова

00:09, 02 ноября 2019
Общество
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Журналиста Алексея Назимова выпустили из СИЗО в Симферополе / Facebook, Алекскей Ладин

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин на своей странице в Facebook.

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"Сегодня, 1 ноября 2019 года, спустя более чем три года из СИЗО Симферополя был освобождён Алуштинский журналист Алексей Назимов",- написал он.

Адвокат напомнил, что с октября 2016 года Назимов провёл в заключении более трёх лет по сфальсифицированному обвинению о якобы вымогательстве денег с Алуштинского отделения партии «Единая Россия» за не публикацию критических статтей.

22 ноября 2018 года подконтрольный российской администрации городской суд Алушты  приговорил Назимова к 4 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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Теги: #Крым#СИЗО